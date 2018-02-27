17:28 27 февраля 2018 2

Животных расстреливают прямо на улице ФОТО: sever-press.ru

Жительница Ноябрьска пожаловалась в соцсетях на появление в городе «кэтхантеров». Хозяйка животного рассказала, что ее кота подстрелили на улице.

«Это нормально вообще? Не знаю, служба отлова это или кто-то из соседей, но это беспредел. У меня кот вернулся с улицы с пулей в боку», — цитирует владелицу пострадавшего питомца информагентство «Север-Пресс».

Путя попала коту в бок ФОТО: sever-press.ru

Хозяйка кота сообщила, что не заявляла о происшествии в полицию. При этом девушка заверила, что животное имеет паспорт, все прививки, кот никогда не проявлял никакой агрессии.

Напомним, раньше в Ноябрьске неизвестные отстреливали собак. Убивали в том числе и домашних животных прямо на глазах у хозяев. О догхантерах с ядовитыми дротиками сообщали жители разных городов Ямала. После очередного скандала с отстрелом бродячих животных в Новом Уренгое, ямальский депутат Иван Вершинин направил запрос в правоохранительные органы газовой столицы.