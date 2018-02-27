{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
25 февраля 2018
24 февраля 2018
23 февраля 2018
22 февраля 2018
Главные новости Ямала
17:28  27 февраля 2018 2

На Ямале неизвестные открыли жестокую охоту на котов. «Вернулся с пулей в боку». ФОТО

Животных расстреливают прямо на улицеФОТО: sever-press.ru

Жительница Ноябрьска пожаловалась в соцсетях на появление в городе «кэтхантеров». Хозяйка животного рассказала, что ее кота подстрелили на улице.

«Это нормально вообще? Не знаю, служба отлова это или кто-то из соседей, но это беспредел. У меня кот вернулся с улицы с пулей в боку», — цитирует владелицу пострадавшего питомца информагентство «Север-Пресс».

Путя попала коту в бок
ФОТО: sever-press.ru

Хозяйка кота сообщила, что не заявляла о происшествии в полицию. При этом девушка заверила, что животное имеет паспорт, все прививки, кот никогда не проявлял никакой агрессии.

Напомним, раньше в Ноябрьске неизвестные отстреливали собак. Убивали в том числе и домашних животных прямо на глазах у хозяев. О догхантерах с ядовитыми дротиками сообщали жители разных городов Ямала. После очередного скандала с отстрелом бродячих животных в Новом Уренгое, ямальский депутат Иван Вершинин направил запрос в правоохранительные органы газовой столицы.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров