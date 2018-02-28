В Кургане ищут место для нового автовокзала

В Кургане могут построить новый автовокзал, несмотря на то, что соответствующее предложение областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики на портале «Инициатива 45» не набрало необходимых двухсот голосов. «За» высказались 117 горожан, негативно отнеслись к задумке 83 человека.
Как пояснил «URA.RU» начальник отдела транспорта ведомства Владимир Янченко, письмо о выделении участка под автовокзал в Заозерном районе уже направили в департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Он также успокоил горожан: в связи с новой инициативой старый вокзал закрывать не планируется, через него по-прежнему будет курсировать множество маршрутов. «Основная идея была в том, чтобы уменьшить транспортный поток в центре города, где сейчас интенсивное движение. Также автостанция будет удобна жителям Заозерного — там проживает значительная часть населения», — отметил собеседник.
Владимир Янченко уточнил, что вопрос остается открытым для обсуждения, с перевозчиками ведутся переговоры о формировании новой маршрутной сети. Однако говорить точно, что новый транспортный узел появится на карте Кургана, пока рано.