Девушка, которая продавала подругу в секс-рабство, оказалась финалисткой конкурса «Миссис Россия»

17:10 05 марта 2018 2

Подозреваемых задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий Фото: скрин видео телеграм-канала СК РФ

Финалистка конкурса красоты «Миссис Россия — 2017» обвиняется в попытке продать 18-летнюю студентку в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127.1 (торговля людьми). Одна из обвиняемых оказалась финалисткой конкурса красоты „Миссис Россия — 2017“», — сказано в телеграм-канале ведомства. Во время задержания проводилась оперативная съемка, ее также опубликовал СК РФ, пишет Nation News.

Личность второй фигурантки дела также установили, ею оказалась девушка-эскортница, которая ранее была спортсменкой и отличницей. Как ранее сообщило «URA.RU», 1 марта в Домодедово две женщины пытались продать в сексуальное рабство за границу девушку 1999 года рождения за 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции предотвратили совершение преступления. За торговлю людьми завели уголовное дело, расследование продолжается.