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04 марта 2018
03 марта 2018
08:20  04 марта 2018 0

Установлена личность девушки, которая продавала подругу в секс-рабство за полтора миллиона

Спортсменка и отличница была элитным работником эскорт-услугФото: Telegram-канал 112

Раскрыта информация о девушке, которая пыталась продать свою знакомую в секс-рабство в аэропорту Домодедово в Москве. По данным Telegram-канала 112, сделку организовала девушка по имени Ксения 1996 года рождения, которая сама занималась эскортом.

Ксения ранее была спортсменкой и отличницей, но в последнее время считалась элитным работником сферы эскорт-услуг. В закрытой группе в соцсетях она познакомилась с будущей коллегой Татьяной 1998 года рождения. Они нашли покупателя для девушки — своей знакомой — и обозначили цену в 1,5 млн рублей. В момент совершения сделки злоумышленницы были задержаны сотрудниками полиции.

Как ранее сообщило «URA.RU», в Домодедово две женщины пытались продать в сексуальное рабство за границу девушку 1999 года рождения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, заведено уголовное дело о торговле людьми.

Ольга Кулакова
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