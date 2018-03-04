Установлена личность девушки, которая продавала подругу в секс-рабство за полтора миллиона

Раскрыта информация о девушке, которая пыталась продать свою знакомую в секс-рабство в аэропорту Домодедово в Москве. По данным Telegram-канала 112, сделку организовала девушка по имени Ксения 1996 года рождения, которая сама занималась эскортом.
Ксения ранее была спортсменкой и отличницей, но в последнее время считалась элитным работником сферы эскорт-услуг. В закрытой группе в соцсетях она познакомилась с будущей коллегой Татьяной 1998 года рождения. Они нашли покупателя для девушки — своей знакомой — и обозначили цену в 1,5 млн рублей. В момент совершения сделки злоумышленницы были задержаны сотрудниками полиции.
Как ранее сообщило «URA.RU», в Домодедово две женщины пытались продать в сексуальное рабство за границу девушку 1999 года рождения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, заведено уголовное дело о торговле людьми.