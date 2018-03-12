11:38 12 марта 2018 0

Кровля ресторана выгорела полностью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Причиной пожара в здании ресторана «Центральный дом еды» на улице Герцена в Тюмени могли стать неисправность электропроводки или поздние работы в пекарне. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пока в качестве первоочередных рассматриваются эти две версии. После выводов дознавателей, возможно, они не подтвердятся и появится третья.

Пожар, вспыхнувший в здании, был ликвидирован в 7:43 12 марта. «Сейчас идет проливка сгоревших конструкций, — отметили в пресс-службе ведомства. — Внутрь огонь не пошел, горела только кровля на площади около тысячи квадратных метров». Как выяснилось, на кухне ресторана сотрудники готовили блюда примерно до двух часов ночи. Не исключено, что огонь мог пойти из вентиляционной шахты. Кроме того, пожар мог вспыхнуть из-за неисправности электропроводки.

1/9 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожарным об инциденте по телефону рассказали очевидцы в 4:55. К этому времени огонь уже охватил примерно половину кровли. Сообщения в полицию и на станцию «скорой помощи» поступили раньше почти на полчаса.

«Сообщение поступило в 4:30 в отдел полиции №4. На месте работают все экстренные службы реагирования, — сообщили в пресс-службе городского УМВД. — В том числе сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуации также не было». Скорую вызвали в 4:24 утра, врачи прибыли на место уже в 4:30, однако, к счастью, их помощь не потребовалась. Медики до сих пор дежурят на Цветном бульваре, поблизости от места пожара, рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По информации из открытых источников, заведения общепита в здании на Герцена, 83В, принадлежат ООО «Дельвер». В приемной компании корреспонденту «URA.RU» сказали, что пока руководство комментариев по поводу инцидента не дает.