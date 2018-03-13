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Главные новости Тюменской области
10:25  13 марта 2018 0

Завершился прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов «Наш регион-2018»

Кризис в Югре. Ханты-Мансийск., запсибкомбанк
Конкурс проводится в 11-й разФото: Александр Елизаров © URA.RU

Запсибкомбанк завершил прием заявок на конкурс социальных проектов «Наш регион». Конкурс в 2018 году проводится в 11 раз и организован по четырем направлениям.

Текущий 2018 год в России объявлен Годом добровольца. В честь этого банк выделил особую номинацию — «Добрый город», где смогут найти отклик проекты, конкурсы и мероприятия, направленные на привлечение волонтеров всех возрастов к деятельности общественных объединений и некоммерческих учреждений. Номинация предполагает организацию активной общественно полезной деятельности и содействие росту общественного участия в жизни местного сообщества.

В номинации «Объединяя усилия» рассматриваются проекты, направленные на поддержку деятельности общественных объединений, некоммерческих учреждений в интересах социально незащищенных граждан. «Развитие и успех» объединяет проекты, направленные на повышение финансовой грамотности населения, развитие культуры и искусств, организацию спортивных мероприятий для различных категорий населения. Номинация «Активное поколение» рассчитана на проекты социальной и профессиональной адаптации пожилых людей, обучение и переподготовка граждан пожилого возраста.

Подробнее о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте «Благотворительного фонда развития города Тюмени». Глава управления по связям с общественностью кредитной организации Ирина Романенко сообщила, что интерес к конкурсу растет год от года, а проекты охватывают все больше людей. «Уверена, что и в 2018 году нас ждут интересные идеи и полезные проекты, а Запсибкомбанк, в свою очередь, готов помочь в реализации!» — отметила Романенко.

В прошлом году в юбилейном — десятом — конкурсе «Наш регион» приняли участие 93 проекта из 29 муниципальных образований 13 регионов РФ, в их рамках проведено более 640 мероприятий. Всего за 10 лет конкурсом поддержаны 312 проектов на общую сумму более 12 млн. руб.

К участию в конкурсе ежегодно приглашаются некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, имеющие расчетный счет в банке без долговых обязательств, осуществляющие деятельность в регионах конкурсной программы.

Семен Гринберг
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