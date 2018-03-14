13:28 14 марта 2018 1

Заступничество не помогло обвиняемому полицейскому Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа двух мужчин заподозрили в даче ложных показаний. Их уличили в лжесвидетельстве во время суда над полицейским.

«Следственным отделом Ноябрьска возбуждены два уголовных дела в отношении двоих мужчин, подозреваемых по статье „заведомо ложные показания свидетеля и потерпевшего в суде“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Полицейского судили за то, что он избил подозреваемого в краже. На суде же побитый вдруг заявил, что полицейский его не бил. Также он привел своего знакомого, который все взял на себя и признался, что именно он избил своего товарища. Однако, по версии следствия, это не соответствует действительности.