{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Курганской области
08:00  18 марта 2018 0

В Курганской области открылись избирательные участки по выборам президента России

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, герб россии
Голосование продлится до 20.00Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В воскресенье, 18 марта, в Курганской области открылись избирательные участки, которые ждут жителей и гостей области на выборы президента Российской Федерации. Отдать свой голос желающие могут с 8:00 до 20:00.

Всего в Зауралье насчитывается более 710 тысяч избирателей, их ждут на 994 участках, восемь из которых — временные. Более 32 тысяч человек на территории Курганской области выразили желание воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» и проголосовать не по прописке. По данным источников «URA.RU», более 20 тысяч зауральцев проголосует за пределами области. В том числе около тысячи человек — за границей. Эти данные будут уточняться в течение дня голосования.

Во время выборов президента в Курганской области будут осуществлять работу международные наблюдатели и наблюдатели от миссии стран СНГ.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров