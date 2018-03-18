В Курганской области открылись избирательные участки по выборам президента России

В воскресенье, 18 марта, в Курганской области открылись избирательные участки, которые ждут жителей и гостей области на выборы президента Российской Федерации. Отдать свой голос желающие могут с 8:00 до 20:00.
Всего в Зауралье насчитывается более 710 тысяч избирателей, их ждут на 994 участках, восемь из которых — временные. Более 32 тысяч человек на территории Курганской области выразили желание воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» и проголосовать не по прописке. По данным источников «URA.RU», более 20 тысяч зауральцев проголосует за пределами области. В том числе около тысячи человек — за границей. Эти данные будут уточняться в течение дня голосования.
Во время выборов президента в Курганской области будут осуществлять работу международные наблюдатели и наблюдатели от миссии стран СНГ.