Предварительные результаты выборов президента на Ямале подведены, однако окончательно говорить об их результатах пока рано, считают политологи. В регионе продолжается ожесточенная борьба за второе место. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, по предварительным данным, обошел либерал-демократа Владимира Жириновского всего на 79 голосов (0,02%).
«Я бы не спешил ставить точку. Пока идет подсчет и уточнение голосов, ситуация может измениться. Владимир Жириновский и его сторонники на Ямале традиционно занимают вторую строчку. Я на протяжении выборной кампании прогнозировал, что и в этот раз он будет на втором месте. Вполне возможно, что по ходу уточнения результатов он наберет еще голоса и обойдет Грудинина. Судить пока рано», — утверждает политолог Кирилл Истомин.
Отметим, что Владимир Жириновский на выборах на Ямале обходил своего ближайшего конкурента, Павла Грудинина, в течение всего дня. Он лидировал и по данным экзитполов ВЦИОМ, которые были оглашены после закрытия участков. На протяжении всей кампании политологи и аналитики говорили о том, что кандидат от ЛДПР на Ямале пользуется большим доверием населения. Об этом же свидетельствовали результаты социологических исследований. Связаться с представителями ямальского штаба ЛДПР и узнать об их ожиданиях пока не удалось. Они не отвечают на звонки.
Напомним, что с большим отрывом по итогам президентских выборов побеждает Владимир Путин, набрав 18 марта на Ямале 85,54% голосов. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина свой голос отдали 5,72% ямальцев, а за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 5,70%, следует из данных ЦИК. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия Роста»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрали около 1% голосов. При этом явка в ЯНАО составила 91,90%.