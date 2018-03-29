На Ямале отправили за решетку telegram-наркодилера

Городской суд Ноябрьска приговорил к 8 годам лишения свободы участника сети наркоторговцев, использовавших популярный мессенджер «Телеграм», сообщили «URA.RU» в прокуратуре ЯНАО. Осужденный с декабря 2016 года был мелкооптовым поставщиком и доставлял зелье курьерам, делающим закладки. Далее через телеграм-канал операторы сообщали их «координаты» покупателям.
Осужденный отделался, если можно так сказать, легко — поскольку сотрудничал со следствием. В отношении других участников группы расследование продолжается.
Telegram регулярно называют инструментом коммуникации террористов, нелегальных торговцев оружия, наркодилеров. Мессенджер был какое-то время заблокирован в Иране, а Роскомнадзор неоднократно обещал прекратить его работу в РФ.
Сбой в работе «Телеграма», произошедший сегодня, 29 марта, многие пользователи расценили как исполнение этой угрозы надзорного ведомства. Павел Дуров объяснил происшедшее отключением электропитания на серверах, на что Роскомнадзор посоветовал разработчику перевести дата-центры в Россию.