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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
20:52  29 марта 2018 0

На Ямале отправили за решетку telegram-наркодилера

Сообщать места таких «закладок» сбытчики привыкли в анонимных мессенджерахФото: пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО

Городской суд Ноябрьска приговорил к 8 годам лишения свободы участника сети наркоторговцев, использовавших популярный мессенджер «Телеграм», сообщили «URA.RU» в прокуратуре ЯНАО. Осужденный с декабря 2016 года был мелкооптовым поставщиком и доставлял зелье курьерам, делающим закладки. Далее через телеграм-канал операторы сообщали их «координаты» покупателям.

Осужденный отделался, если можно так сказать, легко — поскольку сотрудничал со следствием. В отношении других участников группы расследование продолжается.

Telegram регулярно называют инструментом коммуникации террористов, нелегальных торговцев оружия, наркодилеров. Мессенджер был какое-то время заблокирован в Иране, а Роскомнадзор неоднократно обещал прекратить его работу в РФ.

Сбой в работе «Телеграма», произошедший сегодня, 29 марта, многие пользователи расценили как исполнение этой угрозы надзорного ведомства. Павел Дуров объяснил происшедшее отключением электропитания на серверах, на что Роскомнадзор посоветовал разработчику перевести дата-центры в Россию.

Сергей Зубанов
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