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29 марта 2018
15:22  29 марта 2018 0

Дуров объяснил, почему перестал работать Telegram

29 марта мессенджер перестал работать во многих странахФото: Анна Майорова © URA.RU

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о причинах сбоя в работе мессенджера. По его словам, это произошло из-за отключения питания в кластере серверов в Европе.

«Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. Мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведёт силовое оборудование в порядок», — написал Дуров на своей странице в Twitter. Таким образом он ответил на вопрос многочисленных пользователей мессенджера по всему миру, которые забили тревогу из-за выхода этого приложения из строя.

Между тем Роскомнадзор открестился от каких-либо вмешательств в работу Telegram. «Роскомнадзор не имеет отношения к сбоям в работе мессенджера в РФ», — сообщили представители ведомства ТАСС. Напомним, 20 марта Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В противном случае ведомство обратится в суд с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России.

Дарья Корчак
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