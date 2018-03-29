17:08 29 марта 2018 0

Telegram снова заработал, но в замедленном режиме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор в шутливой форме посоветовал представителям мессенджера Telegram разместить свои дата-центры в России, чтобы больше не сталкиваться со сбоями в работе. Такое сообщение ведомство разместило в соцсети после того, как Павел Дуров объяснил проблемы с мессенджером отключением питания в Европе.

«Россия входит в топ стран с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам. Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании!», — говорится в сообщении Роскомнадзора на официальной странице ведомства в Twitter. «Тонко троллите», «Хорошая попытка», — отреагировали пользователи соцсети, большинство из которых не сочли такие доводы достаточно убедительными для Telegram.

Ранее Павел Дуров объяснил сбои в работе Telegram отключением питания в серверной компании в Европе, напоминает портал argumenti.ru. Сообщения о выходе мессенджера из строя поступали из России, Италии, Украины, Германии, Польши, Испании, Ирака и других стран. К настоящему моменту сервис восстановил работу, но в замедленном режиме, сообщает RNS.

Роскомнадзор опроверг свою причастность к сбою, хотя ведомство грозит заблокировать Telegram за отказ предоставить ключи дешифрования сообщений ФСБ. Тем не менее, сам Павел Дуров собирается «отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь» и сотрудничать с ФСБ отказывается, пишет «Русская планета».