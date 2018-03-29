В Тюмени запустили в продажу яйца, окропленные святой водой

20:47 29 марта 2018 0

Окропленные святой водой яйца можно найти во всех магазинах Тюмени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В тюменских магазинах появились окропленные святой водой яйца. На птицефабрике «Пышминская» рассказали, что свою продукцию здесь освящают перед Пасхой уже не первый год.

«Ежегодно — в течение 10 лет — мы перед Пасхой освящаем яйца, приглашаем батюшку. Освящаем яйца не только в сортировочном цехе, полностью во всей фабрике, начиная с корпусов и до склада готовой продукции. Идёт упор на полезность этой продукции для наших потребителей и, тем более, оно будет освященное. Поэтому это будет вдвойне как бы подарок к Пасхе», — сказал гендиректор птицефабрики «Пышминская» Сергей Тимофеев в эфире ТРК «Ямал-Регион».

Причем освященные яйца уже можно найти на прилавках магазинов Тюмени. Распознать их можно с помощью особой печати — пометки «Освящено». «Представлены яйца практически во всех федеральных сетях Тюмени, гипермаркетах крупных, мини-маркетах, магазинах у дома. Наполнение будет по всей Тюмени и области», — отметили на птицефабрике.