Назначена дата выборов нового губернатора Кемеровской области

12:25 01 апреля 2018 0

Врио главы региона назначен Цивилев. 27 февраля он встречался с Путиным в качестве генерального директора компании «Колмар» ФОТО: kremlin.ru

Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Решение об их назначении будет принято до 10 июня.

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко, в период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на эту дату, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Сам Тулеев после направленного президенту заявления об отставке обратился к жителям области. В подготовленном пресс-службой видеообращении он принес кузбассовцам соболезнования в связи с трагедией в «Зимней вишне», где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По его словам, перед уходом он «сделал все, что мог», чтобы помочь семьям погибших и пострадавших.