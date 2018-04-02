Главе зауральского района, у которого прошли обыски, грозит отставка

Глава Щучанского района Курганской области Петр Чикишев может лишиться своего поста. Такой вывод наблюдатели сделали из-за того, что глава региона Алексей Кокорин не стал встречаться с Чикишевым во время своего визита в Щучье в конце прошлой недели.
То, что встречи с главой района не было, «URA.RU» подтвердили в пресс-службе губернатора Курганской области. После ареста главного подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте социальных объектов Смбата Асряна (директора ООО «Стройрегион») источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили, что названные эпизоды, скорее всего, не будут единственными в уголовном деле.
В распоряжение «URA.RU» попали документы об имуществе Чикишева. Его семье принадлежит не только дом площадью 145 кв. метров в Щучье, но и несколько земельных участков (в том числе на курортном озере Горькое). Кроме того, на имя супруги Чикишева приобретена квартира в Челябинске. Сам глава района рассказал, что во время обысков у него были изъяты документы на три автомобиля и наличные деньги, которые он назвал «гробовыми». «253 тысячи [рублей] в долларовом эквиваленте», — назвал сумму Чикишев в разговоре с «URA.RU». Источники, близкие к правоохранительным органам, уверены, что у силовиков наверняка появятся вопросы, откуда у главы района появились доходы, которые позволили приобрести все указанное имущество.
Напомним, обыски у Петра Чикишева дома и в рабочем кабинете прошли в четверг, 29 марта. Как рассказал «URA.RU» сам Чикишев, уголовное дело касается событий 2015 года. Петр Чикишев в разговоре с корреспондентом агенства заявлял, что ему нечего скрывать и все имущество у него задекларировано.