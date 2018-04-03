15:32 03 апреля 2018 2

Коммунисты намерены выдвинуть 26 одномандатников Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские коммунисты 3 апреля на заседании партийного штаба определили, кто пойдет на выборы в гордуму в сентябре этого года. По данным источника «URA.RU», для списочников «будет использована та же схема, что и в 2013 году».

«Депутаты облдумы пойдут „паровозами“ (фракция КПРФ в облдуме представлена Тамарой Казанцевой, Юрием Юхневичем и Иваном Левченко — прим. ред.). А потом по результатам кампании будет сделан вывод — кто лучше поработает, тому и достанется мандат», — пояснил собеседник агентства, отметив, что в 2013 году Тамара Казанцева свой мандат отдала Александру Чепику.

По данным источника, на заседание штаба были приглашены потенциальные кандидаты в гордуму — за исключением действующего депутата Динара Абукина и еще нескольких человек. Сам Динар Абукин подтвердил, что в заседании сегодня не участвовал. «Казанцева снова показала однопартийцам, что закулисно решает все важные вопросы. Пять лет назад она точно так же манипулировала своими подчиненными, а в итоге передала свой мандат бывшему единороссу Чепику», — считает источник.

Другой источник «URA.RU» подтвердил информацию о заседании штаба, однако отметил, что вопрос по персоналиям по одномандатным округам там не решался, определяли только предполагаемых кандидатов по административным округам Тюмени — кто пойдет в Центральном административном округе, Калининском, Ленинском и Восточном. Коммунисты намерены выдвинуть 26 кандидатов — по числу одномандатных округов.

Получить комментарий у первого секретаря обкома КПРФ Тамары Казанцевой не удалось — она отказалась разговаривать с корреспондентом «URA.RU». Схема нарезки одномандатных округов была утверждена накануне избирательной комиссией города Тюмени.