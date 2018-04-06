Зауралец выплатит 100 тысяч рублей за облитого супом ребенка

Житель села Звериноголовское в Курганской области выплатит 100 тысяч рублей в пользу трехлетней девочки, которую он облил обжигающим супом. Изначально мужчина намеревался проучить свою жену, но из-за невнимательности попал в ребенка.
Инцидент произошел в июне 2016 года — пьяный селянин подкрался сзади к креслу, в котором, как он предлагал, сидела чем-то насолившая ему жена, и выплеснул туда чашку горячего супа. В итоге пострадала маленькая девочка, она получила телесные повреждения средней тяжести и сильно испугалась. В сентябре того же года 43-летнего мстителя осудили и назначили ему наказание в виде лишения свободы на один год условно.
Позже в прокуратуру обратился законный представитель девочки с требованием компенсации морального вреда ребенку на сумму 150 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования истца частично и обязал виновника выплатить 100 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило, уточнили в Прокуратуре Курганской области.