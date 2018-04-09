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09 апреля 2018
09:00  09 апреля 2018 3

Обострение конфликта в Сирии, финты Тулеева, российские актеры ненавидят зрителей. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Данила Козловский обиделся на россиян, которым не понравился его фильмФото: страница Данилы Козловского в Instagram

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Сегодня понедельник, 9 апреля. И вот главное к этому часу:

Девять стран призвали собрать экстренное заседание Совбеза ООН из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Встреча состоится сразу после обсуждения предложенной Россией темы «Угроза миру и безопасности». Тем временем, этой ночью в Сирии произошел ракетный удар по правительственной авиабазе.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка нашел общее в делах Скрипаля, Березовского и Литвиненко. По его мнению, Великобритания продолжает действовать по одному сценарию, в котором голословные обвинения против России играют значительную роль.

В Кемеровской области разворачивается самая интересная политическая история в России. Экс-губернатор Аман Тулеев, хоть и заявил об отставке, прощаться с властью не собирается. Политологи рассказали, удастся ли ему обойти Росселя и остаться на публичной должности. При этом даже в Единой России предупреждают: люди такого финта не поймут.

Россияне возмущены: актеры ненавидят зрителей и обвиняют их в злобе и невежестве каждый раз, когда подвергаются критике. Одним из последних к «параду негодующей интеллигенции» присоединился Данила Козловский. Эксперты разделились на два лагеря: кто-то просит не судить актеров строго, другие предсказывают раскол в творческом сообществе.

В соцсетях распространяется видео из новосибирской больницы, на котором медсестра избивает младенца-отказника. Жуткие кадры быстро вызвали бурную реакцию у пользователей. Следственный комитет пообещал провести проверку.

Эксперты составили список худших фильмов знаменитых режиссеров Голливуда. В первой тройке — Фрэнсис Кополла и Квентин Тарантино. Многие из этих «плохих» картин считаются культовыми.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
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