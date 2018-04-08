В Сети распространяется видеоролик с избиением медсестрой младенца-отказника в Новосибирске. По утверждению автора записи, оно было сделано в Детской городской клинической больнице №4 им. В.С. Гераськова.
Как пояснила выложившая ролик в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» женщина, жуткие кадры были отсняты ею 6 апреля. Примерно в 18:00 в палату к восьмимесячной девочке, от которой отказалась мать, вошел медработник. Малышка начала кашлять, а медсестра вместо того, чтобы сделать ребенку ЭКГ, начала швырять ее в кроватке. На заднем плане слышен плач ребенка. Свидетельница произошедшего также утверждает, что слышала звуки шлепков. Теперь женщине якобы угрожают уголовным преследованием за несанкционированную съемку несовершеннолетней и обнародование записи.
Пользователи в комментариях под записью отмечают, что видели подобное в этой больнице неоднократно. «Лежала там с новорожденной дочкой. Не удивлена увиденным»; «Аж руки трясутся от увиденного. Ужас»; «Когда с ребенком лежала в этой больнице, лет семь назад, тоже слышала как материли ночью детей, которые с детдома, они там в отдельной палате лежали», — делятся сибиряки. Некоторые голоса, впрочем, выделяются из общего хора. «На втором видео не видно ничего, на первом — грубо переложила. Это не ок, но это не 'швыряла'», — замечает одна из подписчиц.
Официальная реакция на происшедшее пока неизвестна. Оперативный комментарий на момент подготовки новости «URA.RU» получить не удалось — в лечебном учреждении и в региональном минздраве не ответили на телефонные звонки.