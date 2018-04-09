Чайка нашел общий сценарий в делах Скрипаля, Березовского и Литвиненко

00:13 09 апреля 2018 0

Генпрокуратура имеет доказательства, что МВД Великобритании предоставило гражданство Березовскому незаконно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Лондон действовал и продолжает действовать по одному сценарию в расследованиях отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покушения на бизнесмена Бориса Березовского и убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По словам генпрокурора, во всех трех случаях повторяются голословные обвинения в адрес России.

«Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти всё в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», — заявил генеральный прокурор в программе «Итоги недели» на НТВ.

По словам Юрия Чайки, британские власти за несколько месяцев до трагедии знали об угрозе жизни Александра Литвиненко, скрывавшегося в Соединенном Королевстве с 2000 года, но ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить покушение. Впоследствии экспертиза показала, что Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием-210. По версии Скотленд-Ярда, исполнителем стал бывший охранник Бориса Березовского Андрей Луговой.

Что касается самого Березовского, то у России есть доказательства того, что Британия предоставила беглому олигарху политическое убежище, а затем и гражданство, незаконно — на основании ложного доноса о якобы готовящемся на него российскими спецслужбами покушения. Британские власти, в частности — Министерство внутренних дел, которым на тот момент руководила нынешний премьер-министр Тереза Мэй, знали о том, что заявления Березовского об угрозе его жизни — ложь. Уже в понедельник, 9 апреля, Генпрокуратура проведет брифинг, на котором представит общественности копии документов из переписки МВД Великобритании, заявил генеральный прокурор.

Напомним, очередное обострение отношений между Лондоном и Москвой произошло после того, как 4 марта в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Не дожидаясь окончания экспертизы, правительство Великобритании обвинило российские спецслужбы в применении отравляющего вещества «Новичок». В результате скандала уровень дипломатических отношений между странами был понижен.