СК проверит видеозапись, на которой медсестра швыряет младенца-отказника

Следственный комитет Новосибирской области проведет проверку появившегося в Сети видеоролика, в котором медсестра швыряет ребенка-отказника в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщили представители ведомства в воскресенье, 8 апреля.
«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-„отказниками“ в одной из больниц города Новосибирска», — цитирует РИА «Новости» сообщение СК.
Напомним, поводом для вмешательства правоохранительных органов стала видеозапись, на которой, как указал автор, одна из медсестер избила ребенка в Детской городской клинической больнице №4 им. В.С. Гераськова в Новосибирске. Ребенок начал кашлять, а медсестра вместо того, чтобы сделать ему ЭКГ, начала, как утверждает автор, швырять младенца в кроватке.