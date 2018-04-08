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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:46  08 апреля 2018 0

СК проверит видеозапись, на которой медсестра швыряет младенца-отказника

Форум ОНФ
Когда ребенок начал кашлять медсестра начала бросать ребенка, хватая его за ногиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Следственный комитет Новосибирской области проведет проверку появившегося в Сети видеоролика, в котором медсестра швыряет ребенка-отказника в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщили представители ведомства в воскресенье, 8 апреля.

«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-„отказниками“ в одной из больниц города Новосибирска», — цитирует РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, поводом для вмешательства правоохранительных органов стала видеозапись, на которой, как указал автор, одна из медсестер избила ребенка в Детской городской клинической больнице №4 им. В.С. Гераськова в Новосибирске. Ребенок начал кашлять, а медсестра вместо того, чтобы сделать ему ЭКГ, начала, как утверждает автор, швырять младенца в кроватке.

Александр Черноскутов
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