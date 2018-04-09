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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:05  09 апреля 2018 0

Эксперты составили список худших фильмов знаменитых голливудских режиссеров

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, камера, кинопленка, хлопушка для кино
В список попали ленты Стивена Спилберга, Стэнли Кубрика, Ридли Скотта и другихФото: depositphotos.com © URA.RU

Портал Business Insider (BI) составил список худших фильмов, которые были сняты успешными режиссерами. Издание использовало оценки известного агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Для списка был отобрано 45 режиссеров, которых кинокритики уже прозвали мастерами своего дела. В результате в рейтинг вошли 44 картины, BI исключил тех постановщиков, кинокартины которых на Rotten Tomatoes не имели положительных оценок меньше 70 процентов. К примеру, у «худшего» фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» рейтинг составил 74 процента.

На первой строчке оказалась кинолента Джона Синглтона «Погоня», которую сочли самым худшим фильмом 2011 года. Рейтинг картины на ресурсе составил всего четыре процента, однако, Синглтон считается довольно-таки неплохим режиссером, на счету которого такие фильмы, как «Двойной форсаж», «Кровь за кровь» и «Шафт». Второе место досталось картине с рейтингом десять процентов — фильму Фрэнсиса Форда Кополлы «Сверхновая». Замыкает тройку антилидеров черная комедия «Четыре комнаты» Квентина Тарантино, ее рейтинг составил 14 процентов, сообщает Life.

Отмечается, что лучшей из провальных кинолент на основе оценок портала BI стала картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бьютифул». Ее рейтинг составил 65 процентов. Помимо нее, в список попали «Капитан Крюк» Стивена Спилберга, «Хороший год» Ридли Скотта, «Пляж» Дэнни Бойла», «Дюна» Дэвида Линча и другие.

Александр Черноскутов
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