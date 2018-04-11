Историю слепой тюменки, у которой мать пытается отобрать ребенка, показали на «Первом канале»

10:19 11 апреля 2018 0

Мать уверена, что сможет воспитать ребенка лучше дочери Скрин программы

В эфир вышла очередная программа «Мужское/Женское». На «Первом канале» рассказали про слепую тюменку Анастасию Репетову, которая родила сына год назад. Ее мать Нина навязывает свои методы воспитания ребенка и собирается оформить над ним опекунство.

По словам Анастасии, ее мать просто хочет получать пособие. Также она винит пенсионерку в том, что та постоянно кутает малыша в теплые вещи, когда в квартире и так душно, не дает с ним гулять, мыть его и ставить прививки. «За семь с половиной месяцев мой сын купался всего четыре раза. У ребенка прививки только те, которые в роддоме ставили, гулять моя мать нас с сыном не пускает», — поделилась Анастасия.

Изначально мать Анастасии отказалась приезжать на передачу. Редакторам удалось ее уговорить, только пообещав купить мобильный телефон и бетонные кольца для колодца. 63-летняя женщина утверждает, что ей лучше знать, как воспитывать ребенка, так как она родила и вырастила четверых детей. Однако, как рассказали ведущие программы, двое ее сыновей умерли «на пьянках», о чем Нина Репетова даже не знала. «Да, я хотела бы взять опеку над внуком. Настя думает, что знает больше меня. А ведь малыша сразу заберут, если моя дочь помрет», — заявила пенсионерка. Все дело в том, что слепота у Анастасии диабетическая, ей надо ежедневно проставлять по четыре укола. По словам Нины, мама малыша несколько раз уже была в коме.

В конце шоу в студию зашел отец ребенка, которого Анастасия сама прогнала как «приспособленца». Однако, несмотря на отношения с другой девушкой, он изъявил желание оформить отцовство и платить алименты.

Анастасия на ощупь справляется с уходом за ребенком Фото: скрин видео программы

Однако ей бывает очень сложно передвигаться среди хлама, которым ее мать заполняет дом Фото: скрин видео программы

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Перми бабушка не может оформить опекунство над внуком и решает этот вопрос через суд. Ее дочь бросила малыша, когда ему было пять месяцев, а отец ребенка приговорен к двум годам колонии за езду без прав. Оба они лишены родительских прав.