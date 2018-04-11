Из-за ухудшения погоды на Ямале задерживаются вылеты вертолетов и закрываются автозимники

Из-за метели на Ямале отменили несколько вертолетных рейсов и закрыли автомобильные «зимники». Непогода также стала причиной утренней аварии с участием пассажирского автобуса в Салехарде.
Так, задерживаются вылеты вертолетов по маршрутам «Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный» и «Салехард — Питляр — Мужи — Горки», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Автозимники, соединяющие Салехард и Надым, а также Аксарку, Салемал-Панаевск и Яр-Сале на 11 апреля закрыты для всех видов транспорта. На автодороге «Уренгой — Красноселькуп» движение открыто для машин общей массой до 3,5 тонн с 08:00 до 20:00, а с 20:00 до 08:00 часов общей массой до 30 тонн. Такие же правила действуют на трассе Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.
Кроме того, утром на улице Маяковского в Салехарде водитель пассажирского автобуса № 1 не справился с управлением, столкнулся с «Ниссаном» и вылетел с дороги. В результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры попавшего в аварию транспорта пересели в другой автобус. Водитель рейсового транспорта рассказал, что видел японскую иномарку, но во время торможения машину занесло.
Как сообщают в мэрии Салехарда, с утра на улицы города вышла 21 единица техники. Дороги будут чистить, начиная с более загруженного центра, а затем обработают противогололедным материалом.