Губернатор Кобылкин привёз делегацию в Красноярск поделиться опытом

Делегация ЯНАО во главе с губернатором Дмитрием Кобылкиным сегодня, 13 апреля, второй день участвует в XV Красноярском экономическом форуме (KEF'18). Главный экономический форум Сибирского федерального округа проходит с 12 по 14 апреля. Вчера представители Ямало-Ненецкого АО поделились своим опытом освоения арктических территорий в рамках XIII Генеральной ассамблеи международной организации приарктических регионов «Северный форум».
12 апреля, в рамках открытого совещания, перед делегациями из более чем 20 регионов России выступил со своим докладом начальник управления ВЭД департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин. Ямальцы рассказали о реализуемых в округе госпрограммах защиты и развития коренных малочисленных народов Севера.
Сегодня, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и его заместитель Дмитрий Артюхов, курирующий в округе экономическое развитие, посетили новый ледовый спорткомплекс Красноярска «Платинум Арена». Интерес вызван тем, что в столице ЯНАО начато строительство схожего проекта «Салехард Арена».
Красноярский экономический форум проводится с 2004 года. Каждый год форум становится представительнее. В 2017 году КЭФ посетили более пяти тысяч человек. Главной темой KEF'18 значится — «Россия 2018-2025: Стратегия. Проекты. Люди». Хозяевами форума выступили и. о. губернатора Красноярского края Александр Усс, полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, а также вице-премьер правительства РФ и председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович. Экономический форум в Сибири собрал участников больше чем из пятидесяти регионов РФ, десять из которых представлены губернаторами. Международные участники приехали из двадцати двух стран мира.