19:18 14 апреля 2018 0

Дмитрий Скриванов со второго места опустился до последнего Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские депутаты Госдумы опубликовали декларации о доходах за 2017 год. Лидером, как и в прошлом году, стал Александр Василенко. Он заработал 27,1 млн рублей. Дмитрий Скриванов же, который в документе за 2016 год стоял сразу за лидером, потерял большую часть заработка.

Василенко даже прибавил доход, ведь В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей. У его супруги год сложился менее удачно — заработок упал с 14 до 3,5 млн. В собственности парламентария — квартира, два земельных участка и жилой дом. Жена владеет квартирой и Audi А4.

Данил Шилков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представляющий Пермскую и Свердловскую области Данил Шилков отчитался о 7,8 млн; его супруга о 7,3 млн рублей. Отметим, что доход депутата в 2016 году был меньше — всего три млн, а его супруга годом ранее сообщила, что ничего не заработала. Шилков пользуется Фольксвагеном TOUAREG. На него оформлены мотовездеход Bombardier Outlander 400 MAX XT и Снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra.

Единоросс Алексей Бурнашов за 12 месяцев прошлого года заработал 4,3 млн рублей (против 2,6 млн в 2016). На время исполнения полномочий депутата ГД он пользуется квартирой (166,2 кв. м.). Также имеет квартиру (74 кв. м.) на безвозмездной основе. На троих детей записана другая жилплощадь — квартира в 159,6 кв. м.

Дмитрий Ионин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Справедливоросс Дмитрий Ионин, представляющий в Госдуме ХМАО, Пермский край и Свердловскую область отчитался о доходах впервые (он был призван в ГД после назначения депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области). Молодой политик заявил о доходах в 2,6 млн рублей и двух квартирах (109,6 и 87 кв. м.), которые делит с детьми и женой. Депутат владеет автомобилем Audi Q7. Его супруга за 12 месяцев получила доход в 86 тысяч рублей.

Холостой Андрей Исаев («ЕР») заработал 6,1 млн (на 600 тысяч меньше, чем в 2016 году). Он по-прежнему владеет двумя квартирами (55,7 и 113,8 кв. м.). На ребенка записана жилплощадь в 97 метров.

Дмитрий Сазонов Фото: сайт Госдумы РФ

Увеличили свои доходы Дмитрий Сазонов и его супруга. В 2017 году парламентарий заработал 4,6 млн (4,3 в 2016 г.). Супруга отчиталась за 2,5 млн рублей, увеличив сумму на 300 тысяч. За депутатом по-прежнему числится земельный участок под ИЖС (1775,00 м2), жилой дом (482,00 м2) и баня (44,20 м2). Он также пользуется депутатской квартирой (83,80 м2). Передвигается на TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO). У жены Mercedes-Benz E250 CGI.

Также незначительно прибавил в доходах Игорь Сапко (4,6 млн против 4,2 в 2016 г.). Игорь Шубин, наоборот, потерял 1,1 млн, получив в 2017 году 4,8 млн вместо 5,9 млн.

Дмитрий Скриванов, который вместо 15 миллионов 2016 года получил 3,9 млн повезло меньше всех. Тем не менее в его собственности, как и раньше, значатся квартира, автомобиль BMW3401 и два снегохода.

Ранее сообщалось, что декларации о доходах опубликовал президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и члены администрации президента. Также сведения о доходах раскрыли депутаты Госдумы, представляющие Курганскую, Челябинскую, Свердловскую область и Тюменские регионы (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область).