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14 апреля 2018
22:51  14 апреля 2018 0

Совбез ООН не принял резолюцию России против агрессии в Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, архитектура сирии
Сирия переживает очередной этап конфликтаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российская резолюция о прекращении агрессии в отношении Сирии не вызвала одобрения в Совете Безопасности (СБ) ООН. Предложение России не было поддержано большинством голосов.

В связи с тем, что США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, Россия настояла на созыве СБ и распространила проект резолюции, в которой осуждается «агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Россия потребовала прекратить агрессию и воздержаться от нарушений Устава ООН и международного права. Однако резолюция не получила большинства голосов. За документ в ходе голосования были только РФ, Китай и Боливия. Делегации от восьми стран были против, а еще от четырех — воздержались.

Напомним, в 4 утра по московскому времени 14 апреля США, Великобритания и Франция произвели ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, в которых, по мнению проявивших агрессию стран, производится химическое оружие. Однако ни военные эксперты, ни местные жители не нашли оснований считать, что в Сирии имела место химическая атака, на основании которой США сочли возможным начать военные действия.

Виктор Жуков
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