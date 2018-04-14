Совбез ООН не принял резолюцию России против агрессии в Сирии

22:51 14 апреля 2018 0

Сирия переживает очередной этап конфликта Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российская резолюция о прекращении агрессии в отношении Сирии не вызвала одобрения в Совете Безопасности (СБ) ООН. Предложение России не было поддержано большинством голосов.

В связи с тем, что США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, Россия настояла на созыве СБ и распространила проект резолюции, в которой осуждается «агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Россия потребовала прекратить агрессию и воздержаться от нарушений Устава ООН и международного права. Однако резолюция не получила большинства голосов. За документ в ходе голосования были только РФ, Китай и Боливия. Делегации от восьми стран были против, а еще от четырех — воздержались.

Напомним, в 4 утра по московскому времени 14 апреля США, Великобритания и Франция произвели ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, в которых, по мнению проявивших агрессию стран, производится химическое оружие. Однако ни военные эксперты, ни местные жители не нашли оснований считать, что в Сирии имела место химическая атака, на основании которой США сочли возможным начать военные действия.