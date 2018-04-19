21:00 19 апреля 2018 0

В 2016 году в России было 77 долларовых миллиардеров. Сейчас — 106 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Несмотря на стагнацию экономики, в России стало больше долларовых миллиардеров. За два года 29 олигархов-новичков пополнили список журнала Forbes.

Алишер Усманов испугался санкций Запада. Подконтрольная олигарху Mail.ru Group отказалась от агрессивного продвижения своего мессенджера «ТамТам». Усманов не хочет, чтобы его ассоциировали с российской властью.

Виктор Вексельберг пожаловался Дмитрию Медведеву на проблемы из-за санкций. Владелец «Реновы» конкретной помощи у правительства не просил, но свое обращение кабмину передал. А вот Олега Дерипаску государство будет спасать, из-за этого может пострадать частный бизнес.

Российские журналисты разыскали мальчика, которого спасатели реанимировали при химатаке в Сирии. Оказалось, одиннадцатилетний Хасан Диаб сыграл жертву отравления за еду. Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что покажет это видео всем в организации.

Уральские предприниматели получают сомнительные предложения от налоговой службы. Инспекторы «трясут» миллионы с бизнесменов заранее, чтобы те потом «не залетели».

Служитель РПЦ сравнил США с «вавилонской блудницей». Говорит, Америка все проблемы пытается решить силой и поэтому всюду посылает свой «жезл нечестивый».