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19 апреля 2018
Главные новости 
21:00  19 апреля 2018 0

Усманов испугался санкций, Дерипаску будет спасать государство, «нечестивый жезл» Америки. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Клипарт сентябрь. Нижневартовск., купюры, доллары, евро, деньги, валюта
В 2016 году в России было 77 долларовых миллиардеров. Сейчас — 106Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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А вот и наша свежайшая рассылка, которая коротко расскажет о главных событиях этого дня:

Несмотря на стагнацию экономики, в России стало больше долларовых миллиардеров. За два года 29 олигархов-новичков пополнили список журнала Forbes.

Алишер Усманов испугался санкций Запада. Подконтрольная олигарху Mail.ru Group отказалась от агрессивного продвижения своего мессенджера «ТамТам». Усманов не хочет, чтобы его ассоциировали с российской властью.

Виктор Вексельберг пожаловался Дмитрию Медведеву на проблемы из-за санкций. Владелец «Реновы» конкретной помощи у правительства не просил, но свое обращение кабмину передал. А вот Олега Дерипаску государство будет спасать, из-за этого может пострадать частный бизнес.

Российские журналисты разыскали мальчика, которого спасатели реанимировали при химатаке в Сирии. Оказалось, одиннадцатилетний Хасан Диаб сыграл жертву отравления за еду. Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что покажет это видео всем в организации.

Уральские предприниматели получают сомнительные предложения от налоговой службы. Инспекторы «трясут» миллионы с бизнесменов заранее, чтобы те потом «не залетели».

Служитель РПЦ сравнил США с «вавилонской блудницей». Говорит, Америка все проблемы пытается решить силой и поэтому всюду посылает свой «жезл нечестивый».

Анна Ветрова
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