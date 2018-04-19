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19 апреля 2018
Главные новости 
18:32  19 апреля 2018 0

Государство раздавит уральский бизнес, спасая активы Дерипаски

Наши города «Русала» — в ожидании национализации
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Из-за санкций США Дерипаска оказался в невыгодном положенииФото: Kremlin.Ru

После ввода санкций США против «Русала» Олега Дерипаски Россия может национализировать компанию, чтобы спасти ее предприятия от полного краха. В таком случае в собственность государства могут войти и заводы, расположенные на Урале. На территориях не против такого сценария. Однако экономисты считают, что от национализации полностью изменится бизнес-ландшафт городов «Русала».

В Свердловской области у Олега Дерипаски действуют шесть предприятий, на которых трудятся около 13 тысяч человек: «Уральская фольга» (Михайловск), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), «Уральский алюминиевый завод» (Каменск-Уральский), «Кремний-Урал» (Каменск-Уральский), «Порошковая металлургия» (Краснотурьинск), Североуральский бокситовый рудник (Североуральск). Как писало «URA.RU», рабочие оказались под угрозой увольнения после того, как «Русал» объявил о возможных технических дефолтах из-за санкций США.

Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, русал, шахтеры
Если «Русал» обанкротится, 13 тысяч уральцев могут оказаться без работы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат экономических наук Константин Юрченко в беседе с «URA.RU» заявил, что, на его взгляд, национализация «Русала» — может быть лучшим из решений для спасения компании. Хотя и значительно затормозит ее развитие.

«Истории многих стран мира, в том числе нашей, доказывают, что более успешной и развитой становится та экономика, которой управляют рыночные стимулы и мотивации. Слишком большой удельный вес государства в экономике не добавляет активности. Но в тяжелые времена государство помогает отраслям выживать. Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, наверное, это разумный выход, который поможет предприятиям и тысячам сотрудников выжить, хоть и не позволит стать богатыми и успешными», —сказал Юрченко.

Аналогичную точку зрения высказал экономист Константин Селянин. По его словам, смена частного собственника на государственного вряд ли может привезти к резким сокращениям кадров. Однако могут пострадать другие компании, в которых заняты тысячи людей. Дело в том, что заводы, попав в частные руки, все последние годы обрастали различными аутсорсинговыми компаниями, представляющими услуги, например, ремонт оборудования. Также у них сложились постоянные партнерские отношения с поставщиками.

По словам Селянина, приход нового собственника может разорвать эту длинную цепочку, и сотни партнеров останутся без крупных заказчиков.

«Появление нового собственника несет такие последствия. Конечно, будут пересматриваться контракты с партнерами: покупателями, поставщиками, аутсорсерами. Часто приходят аффилированные, близкие к руководству структуры. Изменения в этом плане будут почти наверняка», — сказал Селянин.

Богословский алюминиевый завод. Краснотурьинск, баз, богословский алюминиевый завод
На БАЗе «завязано» много компаний, которые сильно зависят от завода
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так, обширной партнерской цепочкой обладает Богословский алюминиевый завод, рассказал «URA.RU» краснотурьинский депутат Василий Сидельников. Политик оказался согласен с мнением экономистов, но считает, что жители города без работы не останутся: «Компании могут прийти любые, но ведь им нужны сотрудники. Где они найдут специалистов? Поэтому люди просто перейдут с одних мест на другие», — сказал Сидельников.

Впрочем, бывший директор «Богословского» Анатолий Сысоев заявил в беседе с «URA.RU», что подобный сценарий возможен, только когда собственником становится частное лицо. «Государство действует шире, для такого собственника важнее цена услуг, надежность, качество, чем-то, кто именно продает услуги. В нынешних условиях национализация однозначно пойдет на пользу. По поводу замедления развития — это все ерунда. Зависит от того, какой будет назначен руководитель», — считает Сысоев.

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Санкции против Дерипаски оставят без зарплат тысячи уральцев

Стоит отметить, что пока жители городов, где представлены предприятия «Русала», спокойно реагируют на новости о возможных грядущих изменениях. Общественница из Каменска-Уральского, где действует Уральский алюминиевый завод, Наталья Лисовая сказала «URA.RU», что не замечает особой тревоги среди горожан.

С началом нового витка санкций США в Краснотурьинске ходили слухи о возможной консервации порошкового комбината на Богословском алюминиевом заводе. Однако спустя неделю они стихли, заметил местный депутат Сидельников.

Однако уже есть информация о том, что «Русал» сокращает разные социальные проекты, сообщает депутат Североуральска Виктор Ильин. «У них много разных проектов, которые сейчас оказались под вопросом. Например, коллеги-депутаты рассказывали, что компания планировала построить спортивный корт в поселке Черемуха, но решила заморозить проект», — поделился Ильин.

Официальный представитель «Русала» на Урале Роман Лукичев сказал журналисту «URA.RU», что не может прокомментировать информацию о возможной национализации. Лишь заметил: «Предприятия работают в штатном режиме».

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© Служба новостей «URA.RU»
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