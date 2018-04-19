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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:51  19 апреля 2018 2

Интервью с мальчиком, который за еду сыграл жертву химатаки в Сирии, покажут Совбезу ООН. ВИДЕО

Российским журналистам удалось разыскать обманутого боевиками ребенкаФото: скрин с видео «Россия1»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что интервью с якобы пострадавшим от химатаки в сирийском городе Думе мальчиком будет показано всем членам организации. В настоящее время вопрос упирается лишь в наличие технической возможности для этого.

«Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (СБ ООН) журналистам, а на ближайшем заседании Совета безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране», — цитирует заявление Василия Небензи RT.

Ранее российским журналистам удалось разыскать одиннадцатилетнего Хасана Диаба. На видео, распространенном НПО «Белые каски», он выступал в качестве одной из жертв химатаки в Думе. Запись стала поводом для нанесения ракетных ударов по Сирии странами западной коалиции. В интервью ребенок рассказал, что его семье нечего было есть. В тот день он выглянул на улицу, а там боевики сгоняли людей в больницу и кричали про газ и снимали все на видео. После того, как съемка была окончена, всем участникам раздали еду: финики и печенье.

Игорь Чукреев
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