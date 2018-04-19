РПЦ сравнила США с «вавилонской блудницей»

11:43 19 апреля 2018 0

Епископ Североморский и Умбский высказался о ситуации между Россией и США Фото: скриншот видео

Владыка Североморский и Умбский Митрофан высказался по поводу сложившейся внешнеполитической ситуации, сравнив США с «вавилонской блудницей». Он отметил, что страны Запада стремятся решать все международные проблемы силовыми методами.

«Своими высокоточными средствами эта „вавилонская блудница“ (США — прим.ред.) грозит всему миру и уже без всякого стеснения посылает „жезл нечестивый“ своих ракет по своему хотению», — приводит слова представителя церкви ИА FlashNord. Он также уверен, что судьба мира находится вовсе не в руках Штатов, которых ожидает справедливое возмездие за свои деяния. «Об этом неотвратимом „суде над великою блудницею, сидящею на водах многих“ свидетельствует апостол Иоанн в своем Апокалипсисе», — отмечает владыка.

Представитель церкви не сомневается в падении американской державы: «Будет так, как возвестил один из семи Ангелов Апокалипсиса: «Пал, пал Вавилон, великая блудница». Удивительно злободневно звучат эти апокалиптические пророчества». Владыка Митрофан также сказал свое слово и о роли России. «Мы должны в полной мере прислушаться к словам «ангела, сходящего с неба»: «Выйди от нее [великой блудницы], народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее», — такой позиции сейчас как раз придерживается Россия, заключает он.