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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:43  19 апреля 2018 0

РПЦ сравнила США с «вавилонской блудницей»

Епископ Североморский и Умбский высказался о ситуации между Россией и СШАФото: скриншот видео

Владыка Североморский и Умбский Митрофан высказался по поводу сложившейся внешнеполитической ситуации, сравнив США с «вавилонской блудницей». Он отметил, что страны Запада стремятся решать все международные проблемы силовыми методами.

«Своими высокоточными средствами эта „вавилонская блудница“ (США — прим.ред.) грозит всему миру и уже без всякого стеснения посылает „жезл нечестивый“ своих ракет по своему хотению», — приводит слова представителя церкви ИА FlashNord. Он также уверен, что судьба мира находится вовсе не в руках Штатов, которых ожидает справедливое возмездие за свои деяния. «Об этом неотвратимом „суде над великою блудницею, сидящею на водах многих“ свидетельствует апостол Иоанн в своем Апокалипсисе», — отмечает владыка.

Представитель церкви не сомневается в падении американской державы: «Будет так, как возвестил один из семи Ангелов Апокалипсиса: «Пал, пал Вавилон, великая блудница». Удивительно злободневно звучат эти апокалиптические пророчества». Владыка Митрофан также сказал свое слово и о роли России. «Мы должны в полной мере прислушаться к словам «ангела, сходящего с неба»: «Выйди от нее [великой блудницы], народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее», — такой позиции сейчас как раз придерживается Россия, заключает он.

Дарья Корчак
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