11:49 19 апреля 2018 0

Бизнесмены соглашаются на сделки, так как понимают, что выявленная недоимка может быть гораздо больше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге предпринимателям поступают сомнительные предложения от налоговой службы, рассказали «URA.RU» читатели. Инспекторы якобы приходят в компании с проверкой и сразу же предлагают бизнесменам заплатить штраф, чтобы они потом «не залетели» на гораздо более значительную сумму. Юристы рассказали нашему агентству, чем может быть чревата такая сделка.

Как сообщил «URA.RU» предприниматель, пожелавший остаться неизвестным, к нему нагрянула налоговая проверка и в первый же день специалисты предложили сделку: согласиться на штраф, а проверка после этого пройдет безболезненно. «В итоге нам удалось сторговаться на три миллиона рублей, и потом все прошло спокойно. Такое ощущение, что у налоговиков цель — наполнение бюджетов и главное для них — выписать хоть какой-то штраф», — сказал собеседник агентства.

Адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Зельдин и партнеры» Михаил Зельдин сообщил «URA.RU», что подобные истории не редкость. «Выездные проверки часто назначаются в случаях, когда предполагаемая недоимка по налогам составляет более трех миллионов рублей. Если масштаб деятельности фирмы значительный, то налоговый орган может предложить организации согласиться с минимально интересующей налоговую инспекцию суммой, которая как раз и составляет три миллиона; на нее начисляются пени и штрафы. Если руководитель знает, что в случае проверки будет выявлена недоимка, например, на 15 миллионов рублей, то зачастую он соглашается», — сообщил Зельдин.

По словам юриста, такие действия с точки зрения закона «не в полной мере отвечают интересам государства», но в данном случае работает принцип: «и бюджет сыт, и фирма цела». «Однако, выбирая этот вариант, следует помнить, что вышестоящий налоговый орган тоже может иметь планы на компанию и в случае несогласия с результатами первичной проверки инициировать повторную», — добавил эксперт.

В пресс-службе УФНС по Свердловской области «URA.RU» заявили, что описанная ситуация недопустима. При этом здесь заметили, что сообщений о фактах коррупции и иных правонарушениях, совершаемых сотрудниками налоговых органов области, в 2017 году и с начала 2018 года не поступало.

«Мы готовы разбираться и пресекать подобного рода ситуации. Предприниматель может обратиться в Управление ФНС России по Свердловской области анонимно: по телефону доверия 356-06-82, который работает круглосуточно на условиях конфиденциальности, — сказали в пресс-службе УФНС по Свердловской области. — Также можно воспользоваться ящиком для обращений, размещенным в здании УФНС России по Свердловской области по адресу ул. Пушкина 11. При получении информации управление незамедлительно осуществляет проверку изложенных фактов».