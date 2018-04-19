За два года в России появилось 29 новых долларовых миллиардеров

16:14 19 апреля 2018 0

Лидер списка — редседатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин Фото: Pixabay

Рейтинг 2018 года российского журнала Forbes, в сравнении с прошлогодним списком, пополнился 15 новичками-миллиардерами. Количество российских бизнесменов с состоянием свыше одного миллиарда перевалило за сотню впервые с 2014 года.

Тенденция роста числа долларовых миллиардеров в России сохраняется последние два года. За это время их число выросло с 77 до 106 человек, сообщает РБК. Пополнение списка отечественных миллиардеров произошло за счет возвращения в топ ряда предпринимателей. Вернуться в список удалось основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову и партнерам по холдингу «Н-Транс» Андрею Филатову, Константину Николаеву и Никите Мишину.

Впервые в рейтинге журнала оказались глава совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик (2,1 млрд долларов), владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди (1,9 млрд долларов), президент группы «Южуралзолото» Константин Струков (1,7 млрд долларов), основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и создатель портала знакомств Badoo Андрей Андреев (1,5 млрд долларов). Новичком рейтинга Forbes также стал Игорь Ротенберг (1,1 млрд долларов) — совладелец системы «Платон».

Суммарное состояние российских участников списка за год выросло на 6% (плюс 24,5 млрд долларов). Первое место занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов, передает RT. За ним расположились Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов) и Леонид Михельсон (18 млрд долларов), возглавлявший список в 2017 году, сообщает «Национальное агентство новостей». В топ-200 богатых бизнесменов России также вошли шесть уральцев и инвестор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов.