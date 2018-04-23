13:54 23 апреля 2018 2

Тюменцам предстоит выбрать кандидата на праймериз «Единой России» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Остаться в Тюменской городской думе в новом созыве рассчитывают уже девять депутатов от «Единой России». Заявления на участие в партийных праймериз подали также Юрий Коновалов, Александр Лейс, Николай Моисеев и Андрей Потапов — причем двое из них заявились на один и тот же округ.

Так, Юрий Коновалов, который работает заместителем директора по юридическим вопросам в ООО «Медуза», будет участвовать в предварительном голосовании по одномандатному округу №1. Это та же территория, от которой Коновалов был избран в 2013 году. Единоросс Николай Моисеев, вице-президент ООО «УК Автоград» (в числе владельцев компании, по данным из открытых источников, депутат облдумы Алексей Салмин) намерен идти на выборы по округу №8.

Юрий Коновалов — безальтернативный кандидат, полагает эксперт. Замену ему партия вряд ли сумеет найти Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат гордумы Александр Лейс, который трудится директором в ООО «Дорстроймеханизация» и является учредителем этой фирмы, на выборы пойдет и по партийным спискам, и по одномандатному округу №18. В думе шестого созыва бизнесмен получил мандат как член списка «Единой России».

По 18-му округу на предварительное голосование заявился и действующий депутат гордумы Андрей Потапов. Он возглавляет «Областную спортивную школу каратэ», а в 2013 году избирался по одномандатному округу №13. По этому же округу на праймериз «Единой России» идет учитель физкультуры школы №48 Денис Гордеев — он также внесен и в партийный список.

Политолог Александр Безделов назвал сенсацией факт регистрации по одному округу двух действующих депутатов гордумы — Александра Лейса и Андрея Потапова. По мнению эксперта, шансов на победу по одномандатному округу больше у Потапова. «Либо их разведут по разным округам, либо Лейс пройдет по списку, но, учитывая, что в списке проходных мест будет, скорее всего, шесть, Лейс может и пролететь», — полагает Александр Безделов.

Ранее на праймериз зарегистрировались депутаты гордумы Альбина Селезнева, Валерий Роженцев, Надежда Ачкасова, Дмитрий Осипов и Александр Захаров. Их шансы на победу эксперты называют стабильно высокими.

Александр Лейс в этот раз может остаться без мандата Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кроме того, по округу №4 на праймериз зарегистрирован сторонник «Единой России», зампредседателя исполкома общественной организации «Боевое братство» Сергей Евсеев, по округу №3 — начальник строительного участка ООО «ФСК-Западная Сибирь» Максим Злобин. На округ №6 заявился юрист АНО «Центр реализации общественных инициатив» Николай Комольцев, директор той же некоммерческой организации Инна Корсун идет по 12-му округу, а экономист Антон Скрябин — по округу №20 и по списку. Для Комольцева, судя по всему, это уже не первый опыт участия в избирательной кампании — человек с такими же именем и фамилией участвовал в выборах в Государственную думу в 2016 году по 185-му избирательному округу от «Гражданской силы».

Кроме того, зарегистрированы участники праймериз по округу №5 — сотрудница госучреждения «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Мариэта Матевосян, больше известная в качестве председателя молодежной общественной палаты при облдуме; по округу №22 — сотрудница агентства «Этажи — Западная Сибирь» Ольга Павлинова (ее включили и в партийный список); по округу №3 — замглавы регионального управления Росгосстата Иван Пинигин (также включен в партийный список); по округу №6 — проректор ТюмГУ Иван Романчук, который также идет и по списку; по округу №9 — пенсионер-единоросс Марьян Сташевский, который и в 2013 году также шел на выборы в гордуму от «Единой России». На округ №4 зарегистрирован глава тюменского отделения АО «ОТС» Святослав Судьин, по округу №22 пойдет риэлтор «Капитель групп», единоросс Назар Худайназаров.

Политолог Александр Безделов отметил, что на праймериз стали дружно регистрироваться горожане, связанные с «Молодой гвардией Единой России» — в частности, это Мариэта Матевосян и Инна Корсун. «Я полагаю, позднее заявится также руководитель МГЕР Роман Рзаев», — сообщил собеседник агентства.