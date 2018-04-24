13:50 24 апреля 2018 0

АПЭК подтвердило лидерство Ямала и губернатора Кобылкина в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Агентство политических и экономических коммуникаций проанализировало деятельность российских регионов в Арктике и подготовило доклад «Развитие арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения». Документ будет представлен 25 апреля в Москве, на заседании экспертного клуба «Регион». Доклад попал в распоряжении нашего агентства.

Эксперты и аналитики, изучив положение дел и проекты, которые в настоящее время предлагают или уже реализовывают регионы, подтвердили уже давно известный факт: Ямал — лидер арктической гонки. В докладе АПЭК сообщается, что на Ямале, в отличие от других регионов, уже реализуются масштабные инфраструктурные проекты, которые поведут за собой и развитие всего российского Севера. Это «Северный широтный ход», порт Сабетта, заводы «Ямал СПГ» и «Ямал СПГ 2», железная дорога Сабетта—Бованенково.

«Инфраструктурный вызов формируется. Региональная власть, в первую очередь в ЯНАО, и бизнес-игроки этот вызов осознают. И идет поиск, каким образом на этот вызов ответить. И наш доклад — одна из таких попыток дать системный ответ, как региональная власть и субъекты рынка находят решения», — рассказал гендиректор АПЭК политолог Дмитрий Орлов.

Отдельно в докладе выделяются успехи губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и его лоббистские способности в привлечении инвестиций. Порядка 72% инвестиций в российскую Арктику приходится на Ямал. Это сильно выделяет его на фоне других руководителей арктических субъектов.

Составители доклада объясняют, что главная заслуга губернатора Мурманской области Марии Ковтун — лидерство в привлечении федеральных денег, которые идут на инфраструктурные проекты развития Северного морского пути (28% инвестиций поступают из федерального бюджета). Власти Красноярского края ожидают поступления крупных инвестиций, но это заслуга крупных компаний, таких как «Норникель», и это не связано с деятельностью губернатора Александра Усса. Руководитель Ненецкого АО Александр Цибульский предпринимает попытки реализации железнодорожных проектов, чтобы открыть выход к Севморпути, но пока безуспешно. Руководитель Республики Коми Сергей Гапликов прилагает усилия для привлечения иностранных инвесторов, но они тоже пока не дают ожидаемых результатов.

Составители отмечают, что доклад не надо расценивать как аналитику, подтверждающую многочисленные слухи о возможном повышении губернатора Дмитрия Кобылкина. «Его политическая, лоббистская, управленческая активность во главе региона показывают, что он достаточно эффективный управленец, обладающий различными компетенциями. Но он очень востребован на своем уровне. В ЯНАО он вполне на своем месте. И логично ожидать, что Кобылкин и экономические субъекты, которые на него ориентируются, доведут до конца все начатые ямальские арктические проекты», — уверен Орлов.

В докладе АПЭК затрагивается еще одна резонансная тема — необходимость изменения схемы территориального деления. Составители говорят, что сценариев возможных объединений и перекройки границ субъектов предложено много, но на данном этапе в этом нет никакой необходимости и целесообразности.