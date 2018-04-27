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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
19:26  27 апреля 2018 0

Мэрия Тюмени опровергла слухи о скандальной развязке, которую раскритиковал блогер Варламов

Заседание общественной палаты по поводу реконструкции ул. Мельникайте. Виды ул. Мельникайте. Тюмень , дорога, улица мельникайте
В горадминистрации подтвердили свое намерение улучшить проезжую частьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Администрация Тюмени опровергла слова общественника Виталия Снисаренко о том, что хочет отказаться от планов по реконструкции улицы Мельникайте. В мэрии заявляют, что тюменский общественник исказил слова представителя мэрии. Ни о какой развязке здесь изначально никто не говорил — речь шла о реконструкции проезжей части.

Как отмечают в мэрии, опубликованное ранее порталом «Наш город» заявление о том, что власти отказались от проекта, не соответствует действительности. Активист, на которого ссылается издание, исказил смысл слов чиновника и ввел журналистов в заблуждение. «Проект реконструкции улицы Мельникайте (не развязки, о которой говорит журналист) предлагает улучшение условий для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов и велосипедистов, его реализация позволит сбалансировать транспортные потоки и добираться жителям и гостям Тюмени до социально значимых объектов без проблем», — поясняет пресс-секретарь администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Как отмечает представитель мэрии, улица является основной транспортной артерией, связывающей три части города. При реконструкции планируется существенно улучшить ее пропускную способность. «Окончательный вариант проекта реконструкции улицы находится в стадии проработки. Решение о его утверждении будет принято только после прохождения всех экспертиз. Об этом и шла речь на встрече, о которой рассказал общественник», — отмечает Сидоркина.

Ранее портал «Наш город» со ссылкой на тюменского активиста Виталия Снисаренко заявил, что мэрия отказалась от планов строительства развязки на улице Мельникайте. Отмечалось, что проект ранее вызвал массу критики, в том числе со стороны известного блогера Варламова, в связи с возможным серьезным осложнением экологической ситуации.

Игорь Чукреев
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