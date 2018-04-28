{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
12:08  28 апреля 2018 0

Уральские школьники задумались над выбором профессии. Энергетики поддержали их стремление обучаться

Ученики получили стипендии и памятные сувенирыФото: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

Энергетическая компания «СУЭНКО» стала партнером межрегионального конкурса «Будущая инженерная элита», который ежегодно проводит Тюменский индустриальный университет (ТИУ) среди учащихся 11-х классов. Целью мероприятия является популяризация инженерно-технических специальностей.

В конкурсе приняли участие школьники Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Вчера, 27 апреля, в ТИУ состоялась церемония награждения призеров. Победившим старшеклассникам предприятия-партнеры вручили сертификаты на получение именной стипендии и памятные сувениры, рассказали «URA.RU» в пресс-службе СУЭНКО. На мероприятии участники не только показали результаты работы в научной деятельности, но и познакомились с программами обучения, преподавательским составом ТИУ и крупными работодателями со всего региона.

«Уже в школе ребята должны осознанно выбирать профессию и образовательное учреждение. СУЭНКО всегда готова поддержать их стремление развиваться, получать знания и опыт, чтобы в дальнейшем стать высококлассными специалистами», — прокомментировал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Напомним, что 7 декабря 2017 года в рамках WorldSkills Russia тюменская компания и университет подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа направлена на актуализацию образовательного процесса ТИУ в соответствии с особенностями современного электросетевого комплекса.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров