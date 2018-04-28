Энергетическая компания «СУЭНКО» стала партнером межрегионального конкурса «Будущая инженерная элита», который ежегодно проводит Тюменский индустриальный университет (ТИУ) среди учащихся 11-х классов. Целью мероприятия является популяризация инженерно-технических специальностей.
В конкурсе приняли участие школьники Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Вчера, 27 апреля, в ТИУ состоялась церемония награждения призеров. Победившим старшеклассникам предприятия-партнеры вручили сертификаты на получение именной стипендии и памятные сувениры, рассказали «URA.RU» в пресс-службе СУЭНКО. На мероприятии участники не только показали результаты работы в научной деятельности, но и познакомились с программами обучения, преподавательским составом ТИУ и крупными работодателями со всего региона.
«Уже в школе ребята должны осознанно выбирать профессию и образовательное учреждение. СУЭНКО всегда готова поддержать их стремление развиваться, получать знания и опыт, чтобы в дальнейшем стать высококлассными специалистами», — прокомментировал директор СУЭНКО Данил Анучин.
Напомним, что 7 декабря 2017 года в рамках WorldSkills Russia тюменская компания и университет подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа направлена на актуализацию образовательного процесса ТИУ в соответствии с особенностями современного электросетевого комплекса.