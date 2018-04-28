Женщина сгорела в разбитой машине
Страшная авария произошла на 53-м километре трассы Тюмень-Омск. После столкновения сгорели грузовик КамАЗ и легковая машина «Дэу Нексия».
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Дэу Нексия“ выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. От удара обе машины загорелись», — сообщила «URA.RU» Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Тюменской области.
При пожаре «Дэу Нексия» сгорела полностью, у КамАЗа сильно обгорела кабина. За рулем легковой машины находилась женщина, она погибла. Ее личность сейчас устанавливается.