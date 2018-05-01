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Главные новости Курганской области
13:46  01 мая 2018 0

Первомай в Кургане: «Из BMW X5 достали лозунг: «Богатых — на нары, нищих — на Канары». ФОТО

Первомайский митинг. Курган, 1мая, первомайская демонстрация, флаги
Зауральцы пришли на мероприятие в приподнятом настроенииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане закончился первомайский митинг, на который пришло около пяти тысяч человек. Во время мероприятия в толпе активно обсуждали перипетии зауральской погоды, а партии мерились количеством сторонников и своими автомобилями, предает корреспондент «URA.RU».

Участники демонстрации начали собираться заранее. Яркое солнечное, хоть и прохладное, утро поневоле настроило курганцев на праздничный лад. Отличить опаздывающих демонстрантов от обычных прохожих было легко по быстрой и целеустремленной походке. В толпе они находили знакомых и сослуживцев, принимались обсуждать прошедшие дни праздников. «У нас на улице ворота ветром снесло!», «Мы жарим шашлыки, а сами боимся: кругом трава сухая», — слышались обрывки разговоров.

Первомайский митинг. Курган, 1мая, профсоюзы, первомайская демонстрация
Колонны собрались заранее и двинулись от областного культурно-выставочного центра
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самодеятельные и профессиональные фотографы спешили запечатлеть пеструю толпу с цветами, флагами и воздушными шарами. Кое-где виднелись и транспаранты с требованиями к российскому правительству, к примеру: «Работа есть — ищу зарплату». Все они были небольшими по размеру и казались чуждыми в этой радостной толпе.

Первомайский митинг. Курган, 1мая, первомайская демонстрация, работа есть, ищу зарплату
Педагоги принарядились в честь праздника в белые банты
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Митинг начался в 10:00 с традиционного выступления лидера зауральских профсоюзов Владимира Андрейченко. Как показалось, с неким сожалением он отметил, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом (с этим требованием профсоюзы выходили на демонстрации много лет). Однако тут же добавил, что прожиточный минимум не обеспечивает всех потребностей трудящихся и нуждается в увеличении.

Первомайский митинг. Курган, 1мая, константинов александр, первомайская демонстрация
Вице-губернатор Александр Константинов, курирующий промышленность Зауралья, в толпе курганцев
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следом слово предоставили губернатору Алексею Кокорину. Он был лаконичен. «Праздник весны и труда всегда для нас остается символом дружбы и справедливости, это праздник человека труда, который строит и развивает экономику страны и региона, — сумел объединить он в своей речи вечные ценности и актуальные тренды. — Уважаемые зауральцы, я искренне всем желаю, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оплачивался».

Первомайский митинг. Курган, кокорин алексей, андрейченко владимир, руденко сергей, 1мая, митинг, фролов дмитрий
Алексей Кокорин пожелал зауральцам достойных зарплат
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собравшиеся на площади, впрочем, практически не слушали речи выступающих о закупочных ценах на сельхозпродукцию и любовь к Зауралью. Они успевали в толпе фотографироваться и приветствовать давних знакомых.

Первомайский митинг. Курган, воздушные шарики, дети, 1мая, первомайская демонстрация, ветки с цветами
На митинг жители города пришли с детьми
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Представляешь, я привез на своем „Матизе“, флаги „Единой России“, смотрю, рядом коммунисты выгружают свои из BMW X5, — поделился с корреспондентом „URA.RU“ руководитель регионального исполкома ЕР Родион Вяткин. — А потом они еще пошли с лозунгом про то что, богатых нужно на нары, а нищих на Канары».

Первомайский митинг. Курган, 1мая, первомайская демонстрация
Единоросс Родион Вяткин приветствует лидера зауральских сторонников ЛДПР Юрия Ярушина
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожалуй, самой малочисленной из партий выглядела группа сторонников ЛДПР. «У нас в 12 еще свое мероприятие будет на Центральном рынке», — объяснил депутат областной думы Юрий Ярушин. Его коллега по областной думе и давний соперник за пост руководителя регионального отделения партии Юрий Александров подчеркнуто держался в стороне.

Первомайский митинг. Курган, шумков вадим, 1мая, первомайская демонстрация
Главный по идеологии — заместитель губернатора Вадим Шумков
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Объявляем праздничный митинг закрытым», — эту фразу собравшиеся поприветствовали, пожалуй, самым громким криком «Ура!», однако расходится с площади не спешили. Многие решили заглянуть в ближайшие кафе, чтобы порадовать себя и близких лакомствами.

Первомайский митинг. Курган, площадь ленина, ели, 1мая, правительство курганской области, памятник ленину, первомайская демонстрация, тени деревьев
На пощади, по данным организаторов, собралось пять тысяч человек
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Первомайский митинг. Курган, 1мая, профсоюзы, первомайская демонстрация
Курганцы позировали с плакатами
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Первомайский митинг. Курган, флаги кпрф, полиция, 1мая, митинг, первомайская демонстрация
За порядком присматривала полиция
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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