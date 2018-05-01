13:46 01 мая 2018 0

Зауральцы пришли на мероприятие в приподнятом настроении Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане закончился первомайский митинг, на который пришло около пяти тысяч человек. Во время мероприятия в толпе активно обсуждали перипетии зауральской погоды, а партии мерились количеством сторонников и своими автомобилями, предает корреспондент «URA.RU».

Участники демонстрации начали собираться заранее. Яркое солнечное, хоть и прохладное, утро поневоле настроило курганцев на праздничный лад. Отличить опаздывающих демонстрантов от обычных прохожих было легко по быстрой и целеустремленной походке. В толпе они находили знакомых и сослуживцев, принимались обсуждать прошедшие дни праздников. «У нас на улице ворота ветром снесло!», «Мы жарим шашлыки, а сами боимся: кругом трава сухая», — слышались обрывки разговоров.

Колонны собрались заранее и двинулись от областного культурно-выставочного центра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самодеятельные и профессиональные фотографы спешили запечатлеть пеструю толпу с цветами, флагами и воздушными шарами. Кое-где виднелись и транспаранты с требованиями к российскому правительству, к примеру: «Работа есть — ищу зарплату». Все они были небольшими по размеру и казались чуждыми в этой радостной толпе.

Педагоги принарядились в честь праздника в белые банты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Митинг начался в 10:00 с традиционного выступления лидера зауральских профсоюзов Владимира Андрейченко. Как показалось, с неким сожалением он отметил, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом (с этим требованием профсоюзы выходили на демонстрации много лет). Однако тут же добавил, что прожиточный минимум не обеспечивает всех потребностей трудящихся и нуждается в увеличении.

Вице-губернатор Александр Константинов, курирующий промышленность Зауралья, в толпе курганцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следом слово предоставили губернатору Алексею Кокорину. Он был лаконичен. «Праздник весны и труда всегда для нас остается символом дружбы и справедливости, это праздник человека труда, который строит и развивает экономику страны и региона, — сумел объединить он в своей речи вечные ценности и актуальные тренды. — Уважаемые зауральцы, я искренне всем желаю, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оплачивался».

Алексей Кокорин пожелал зауральцам достойных зарплат Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собравшиеся на площади, впрочем, практически не слушали речи выступающих о закупочных ценах на сельхозпродукцию и любовь к Зауралью. Они успевали в толпе фотографироваться и приветствовать давних знакомых.

На митинг жители города пришли с детьми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Представляешь, я привез на своем „Матизе“, флаги „Единой России“, смотрю, рядом коммунисты выгружают свои из BMW X5, — поделился с корреспондентом „URA.RU“ руководитель регионального исполкома ЕР Родион Вяткин. — А потом они еще пошли с лозунгом про то что, богатых нужно на нары, а нищих на Канары».

Единоросс Родион Вяткин приветствует лидера зауральских сторонников ЛДПР Юрия Ярушина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожалуй, самой малочисленной из партий выглядела группа сторонников ЛДПР. «У нас в 12 еще свое мероприятие будет на Центральном рынке», — объяснил депутат областной думы Юрий Ярушин. Его коллега по областной думе и давний соперник за пост руководителя регионального отделения партии Юрий Александров подчеркнуто держался в стороне.

Главный по идеологии — заместитель губернатора Вадим Шумков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Объявляем праздничный митинг закрытым», — эту фразу собравшиеся поприветствовали, пожалуй, самым громким криком «Ура!», однако расходится с площади не спешили. Многие решили заглянуть в ближайшие кафе, чтобы порадовать себя и близких лакомствами.

На пощади, по данным организаторов, собралось пять тысяч человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы позировали с плакатами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU