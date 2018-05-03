В Кремле решают проблемы «НОВАТЭКа» в Арктике

Спор за контроль над акваторией Северного морского пути (СМП) дошел до Кремля. Президент РФ Владимир Путин жестко потребовал разобраться с участниками конфликта.
«НОВАТЭК» и «Атомфлот» не могут согласовать с Минтрансом формат использования поврежденного газовоза «Борис Вилькицкий». Министерство обвиняет моряков в нарушении правил безопасности, «Атомфлот» в ответ требует корректировок правил работы на Севморпути, угрожая сложностями с вывозом сжиженного природного газа (СПГ) из Арктики. На встрече с членами совета законодателей президент Путин поднял вопрос допуска на Северный морской путь СПГ-танкеров: «То в порт не пускают газовозы под надуманными предлогами, то не выпускают из него. Это уже отдельно будем разбираться», — передает слова Путина издание «Коммерсант».
О проблеме президенту Путину сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он 23 апреля провел выездное заседание совета Думы в ямальском порту Сабетта. Речь шла о реализации проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа — «Ямал СПГ». Совладелец «Ямал СПГ», глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, рассказал о регуляторных проблемах СПГ-проектов. Также выяснилось, что один из газовозов «Ямала СПГ» «Борис Вилькицкий» получил повреждение и уйдет на ремонт.
На заводе «Ямал СПГ» планируется ежегодное производство до 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн газового конденсата. Они будут поставляться на новые для российского газа рынки Европы и преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути.
Первая партия газового конденсата была отправлена с завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в январе 2018 года, уточняет «Национальная служба новостей». Вторая технологическая линия завода должна быть запущена в сентябре 2018 года, а третья — в начале 2019 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Как сообщает агентство Nation News, из-за аномальных морозов европейские государства вынуждены закупать у России природный газ в больших количествах, чем ожидалось изначально.