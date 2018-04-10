Россия более чем в два раза увеличила экспорт СПГ в 2018 году

07:55 10 апреля 2018 1

Из-за аномальных холодов партию сжиженного природного газа от «Ямал СПГ» закупили даже Британия и США Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Россия в первые два месяца этого года увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) до 5 млн кубометров, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ФТС рассказали, что экспорт природного газа наоборот уменьшился на 14,4% до 35,2 млрд кубометров. Также выросла прибыль от продажи СПГ в 2,7 раза до 667,8 млн долларов, передает «РИА Новости». В таможенной службе добавили, что в феврале экспорт российского сжиженного природного газа был меньше на 9,1% по сравнению с январем 2018 года — 2,4 млн кубометров. Но несмотря на это, доходы от его продажи достигли 335,4 млн долларов, что показывает рост на 0,9%.

В ведомстве сообщили, что в январе и феврале 2018 года доходы от природного газа возросли на один процент по сравнению с тем же периодом в 2017 году и составили 7 млрд долларов. В ФТС отметили, что экспорт СПГ по сравнению с началом 2017 года упал на два процента до 17,4 млрд кубометров. При этом в феврале доходы от продаж природного газа выросли на 1,1% до 3,5 млрд долларов.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году Россия поставила 210,2 млрд кубометров газа. За этот объем газа было получено 38,1 млрд долларов.

В начале декабря 2017 года НОВАТЭК запустил первую очередь завода «Ямал СПГ». Он стал первым частным заводом в России по производству сжиженного природного газа. Планируется возвести три очереди завода, которые смогут производить 16,5 млн т СПГ в год. Вторая очередь начнет работу в третьем квартале 2018 года, а третья — в начале 2019 года. С декабря 2017 года завод «Ямал СПГ» продавал газ на спотовом рынке. Таким образом ямальский газ попал не только в Европу, но и в США, Индию, Великобританию. С 1 апреля «Ямал СПГ» начал поставлять свою продукцию по долгосрочным контрактам. Конкуренции между «НОВАТЭКом» и «Газпромом» больше не будет.