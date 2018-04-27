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24 апреля 2018
07:38  27 апреля 2018 1

Танкер «Ямал СПГ» получил повреждения, поставки сжиженного газа прервали

Комиссия ЦИК в Сабетте, танкер
Судно газового проекта отправили на ремонтФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Один из танкеров проекта «Ямал СПГ» получил незначительные повреждения, после чего судно направили на ремонт. В связи с этим поставка им сжиженного природного газа будет приостановлена. Об этом сообщил зампредправления НОВАТЭКа Марк Джетвей.

По словам Джетвея, неполадки возникли с танкером «Борис Вилькицкий», у него повредился один из модулей. «Танкер поставит еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола. Ожидается, что он вернется к работе, когда завершатся ремонтные работы», — пояснил представитель НОВАТЭКа. Он отметил, что время окончания ремонтных работ и возвращение судна в строй совпадает с плановыми ремонтными работами на «Ямал СПГ». О причинах неполадок с танкером не сообщается, пишет «Прайм».

Джетвей уточнил, что ремонт первой очереди на самом проекте пройдут в мае в течение двух недель. В этот период производство СПГ будет приостановлено. Однако на поставку сырья, а также на объемы производства и сроки отгрузок это не повлияет. «Мы опережаем плановое завершение строительства четырех СПГ-хранилищ. Мы загрузим несколько танкеров СПГ из этих хранилищ», — заключил представитель НОВАТЭКа.

Производство сжиженного природного газа на первой технологической линии «Ямала СПГ» стартовало в декабре 2017 года. В конце апреля текущего года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что предприятию удалось отгрузить 1,5 млн тонн.

Иван Шестак
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