17:03 07 мая 2018 0

Муниципальные служащие уже жаловались Путину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области вступил в силу региональный закон о повышении муниципальным служащим зарплаты на 4,6%. Этого повышения чиновники ждут с начала 2018 года, когда губернатор Алексей Кокорин проанонсировал грядущее повышение. Хотя оклады повысят с 1 апреля, фактически до муниципальных служащих, которые перед выборами пожаловались на нищенские зарплаты президенту, деньги дойдут нескоро.

«Сейчас еще районным думам предстоит принять соответствующие поправки в свое законодательство, так что повышение будет с запозданием», — уточнил пресс-секретарь Кетовской районной администрации Ирэна Тетеревникова. Однако он заверила, что все начисления произведут из расчета повышения с 1 апреля 2018 года.

Рядовые чиновники вынуждены считать копейки Фото: Pixabay

Авторами письма Путину стали несколько руководителей сельсоветов Зауралья, которые пожаловались, что зарплаты у рядовых сотрудников после повышения МРОТ практически сравняются с техперсоналом.

В Зауралье обсуждают, что уже больше месяца в Варгашинском районе, который недавно получил статус территории опережающего развития, не могут найти сразу трех специалистов в ключевые отделы районной администрации. Соискателям предлагают оклад 18 тысяч рублей. Глава Варгашинского района, который также возглавляет ассоциацию глав муниципальных образований области, Владимир Яковлев согласился с тем, что близость к областному центру накладывает свой отпечаток — специалистам зачастую проще найти более высокооплачиваемую работу в Кургане. Тем не менее он заявил, что на две из трех вакансий уже подобраны кандидаты. «С учетом повышения они будут получать около 19 тысяч, не так уж плохо для начала», — отметил Яковлев.

В Курганской области, где долги бюджета достигают почти 90% от собственных доходов региона, долгое время принимали «понижающие» коэффициенты для государственных и муниципальных служащих. В итоге в большинстве случаев при повышении МРОТ их оклады не менялись.