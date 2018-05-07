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Главные новости Курганской области
17:03  07 мая 2018 0

В Зауралье месяцами ищут чиновников на нищенские зарплаты. Оклады повысили только на бумаге

Первомайский митинг. Курган, 1мая, первомайская демонстрация, работа есть, ищу зарплату
Муниципальные служащие уже жаловались ПутинуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области вступил в силу региональный закон о повышении муниципальным служащим зарплаты на 4,6%. Этого повышения чиновники ждут с начала 2018 года, когда губернатор Алексей Кокорин проанонсировал грядущее повышение. Хотя оклады повысят с 1 апреля, фактически до муниципальных служащих, которые перед выборами пожаловались на нищенские зарплаты президенту, деньги дойдут нескоро.

«Сейчас еще районным думам предстоит принять соответствующие поправки в свое законодательство, так что повышение будет с запозданием», — уточнил пресс-секретарь Кетовской районной администрации Ирэна Тетеревникова. Однако он заверила, что все начисления произведут из расчета повышения с 1 апреля 2018 года.

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Рядовые чиновники вынуждены считать копейки
Фото: Pixabay

Авторами письма Путину стали несколько руководителей сельсоветов Зауралья, которые пожаловались, что зарплаты у рядовых сотрудников после повышения МРОТ практически сравняются с техперсоналом.

В Зауралье обсуждают, что уже больше месяца в Варгашинском районе, который недавно получил статус территории опережающего развития, не могут найти сразу трех специалистов в ключевые отделы районной администрации. Соискателям предлагают оклад 18 тысяч рублей. Глава Варгашинского района, который также возглавляет ассоциацию глав муниципальных образований области, Владимир Яковлев согласился с тем, что близость к областному центру накладывает свой отпечаток — специалистам зачастую проще найти более высокооплачиваемую работу в Кургане. Тем не менее он заявил, что на две из трех вакансий уже подобраны кандидаты. «С учетом повышения они будут получать около 19 тысяч, не так уж плохо для начала», — отметил Яковлев.

В Курганской области, где долги бюджета достигают почти 90% от собственных доходов региона, долгое время принимали «понижающие» коэффициенты для государственных и муниципальных служащих. В итоге в большинстве случаев при повышении МРОТ их оклады не менялись.

Татьяна Жаткина
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