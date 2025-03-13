Путин: западные компании могут вернуться в РФ, но без поблажек

Россия готова приветствовать возвращающиеся на российский рынок западные компании, но без специальных условий. Об этом заявил президент РФ по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Россия готова сказать welcome возвращающимся западным компаниям», — заявил Путин в эфире «России 24». При этом он подчеркнул, что Москва не будет предоставлять таким компаниям какие-либо преференции.
Глава государства отметил, что приоритет будет отдаваться отечественным компаниям в рамках норм Всемирной торговой организации. По словам Путина, санкции Запада помогли России стать более самостоятельной и суверенной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.