Путин: западные компании могут вернуться в РФ, но без поблажек

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Россия готова принять обратно западные компании, заявил Путин
Россия готова принять обратно западные компании, заявил Путин Фото:

Россия готова приветствовать возвращающиеся на российский рынок западные компании, но без специальных условий. Об этом заявил президент РФ по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Россия готова сказать welcome возвращающимся западным компаниям», — заявил Путин в эфире «России 24». При этом он подчеркнул, что Москва не будет предоставлять таким компаниям какие-либо преференции.

Глава государства отметил, что приоритет будет отдаваться отечественным компаниям в рамках норм Всемирной торговой организации. По словам Путина, санкции Запада помогли России стать более самостоятельной и суверенной.

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Россия готова приветствовать возвращающиеся на российский рынок западные компании, но без специальных условий. Об этом заявил президент РФ по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Россия готова сказать welcome возвращающимся западным компаниям», — заявил Путин в эфире «России 24». При этом он подчеркнул, что Москва не будет предоставлять таким компаниям какие-либо преференции. Глава государства отметил, что приоритет будет отдаваться отечественным компаниям в рамках норм Всемирной торговой организации. По словам Путина, санкции Запада помогли России стать более самостоятельной и суверенной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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