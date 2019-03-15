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В Зауралье потолок столетнего жилого дома обрушился из-за тающего снега. ВИДЕО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 12:09
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Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, потолок, разруха, трещины в стенах, ветхое жилье, капремонт
Причиной обрушения стала протечка крыши (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Потолок в одной из квартир жилого дома по улице Советской, 91, в Шадринске Курганской области обвалился из-за протечки, вызванной таянием снега на крыше. Обрушение произошло на кухне, крупные обломки упали прямо на обеденный стол, сообщает телекомпания «Шадринск».

«Проблема случилась из-за протечки крыши. Стаявший снег стекает на чердак из-за пробоины в кровле, а затем проникает в квартиры», — сообщается в телевизионном сюжете.

По словам владельца квартиры Сергея Чайко, по счастливой случайности в момент обрушения на кухне никого не было. Он отметил, что потолок протекал с начала весны. Квартиру новые жильцы квартиры купили совсем недавно и даже не успели завершить оформление документов. Опрошенные телекомпанией жители дома считают, что проживать в нем стало небезопасно.

Директор управляющей компании «ПЖТ» Денис Бряков пообещал приложить усилия для устранения протечки, а летом отремонтировать кровлю. Он отметил, что дом построен еще до революции, а основная проблема — в задолженности жителей перед УК, которая превысила 100 тысяч рублей. «Приходите ко мне в кассу и оплачивайте. Свои обязательства по ремонту я выполню», — заявил Бряков, обращаясь к жильцам дома.

По данным фонда капремонта Курганской области, дом по улице Советской, 91, в Шадринске построен в 1917 году. В 12 квартирах проживает 13 человек. Задолженность собственников по оплате взносов на капремонт превышает 80 тысяч рублей. В 2016 году в здании отремонтировали фасад и внутридомовые инженерные системы. Ремонт крыши запланирован только на 2031 год.

Капремонт крыши столетнего дома запланирован только на 2031 год
Скрин с официального сайта фонда капремонта Курганской области

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