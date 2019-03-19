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Курганские бизнесмены выиграли суд у властей. Но получат в десятки раз меньше, чем просили

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 08:21
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, артемия, корм для рыбы
Цисты артемии используют в качестве корма для рыб, креветок, а также сельхозживотных и птицФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области частично удовлетворил исковые требования компании «Сельхоз-ресурс» к региональному департаменту агропромышленного комплекса. Бизнесменам выплатят из областного бюджета компенсацию упущенной выгоды, вызванной неправомерным решением чиновников о запрете добычи цист артемии (ценное сырье — яйца рачков, которые используются при выращивании рыбы и креветок).

«Суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части», — говорится в решении, опубликованном в картотеке арбитражных дел. «Сельхоз-ресурс» требовал выплатить ему 264 млн рублей, но получит только 4,38 млн.

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«Сельхоз-ресурс», несколько лет занимавшаяся добычей цист артемии в Зауралье, получил от департамента сельского хозяйства (позже был переименован в департамент АПК) отказ заключать новый договор пользования водными биоресурсами в пяти озерах региона в 2015 году. Ранее арбитражный суд уже признавал его незаконным. Департамент пытался обжаловать это решение, но не нашел поддержки ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях. После этого бизнесмены обратились в суд, потребовав от чиновников выплатить многомиллионные убытки: из-за незаконного отказа истец не смог исполнить свои обязательства по контрактам с партнерами.

Суд не согласился с доводами истца, что размер упущенной выгоды превышает 264 млн рублей. По его расчетам, чистая прибыль «Сельхоз-ресурса» от добычи в 2015 году на зауральских озерах цист артемии и их реализации могла составлять около 4,38 млн рублей. Эта сумма учитывает расходы компании, единый сельскохозяйственный налог и плату за разрешение на вылов.

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