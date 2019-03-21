В зауральском городе готовы потратить миллион рублей на вырубку деревьев

На вырубку и обрезку деревьев власти Шадринска Курганской области готовы потратить до конца июня миллион рублей. Подрядчика определят по результатам аукциона, информация о котором размещена на портале госзакупок.
«Работы включают обрезку деревьев, валку деревьев, погрузочные работы, перевозку грузов», — говорится в аукционной документации. Подрядчику необходимо вырубить около четырех десятков деревьев, расположенных в разных районах города. Точные адреса указаны в документации. Кроме того, в стоимость работ включена санитарная обрезка крон более ста деревьев. Проведение аукциона назначено на 1 апреля.
Мэрия Шадринска также объявила аукцион на озеленение города в 2019 году. Начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей. Победителю торгов предстоит подготовить цветники и газоны, ухаживать за ними в течение лета, следить за состоянием живых изгородей и кустарников, а весной — побелить деревья, бордюрный камень и вазоны. Высаживание новых деревьев вместо вырубленных проект контракта не предполагает.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане на вырубку деревьев в 2019 году могут потратить более двух миллионов рублей. Для этого было объявлено два аукциона. По первому из них необходимо вырубить 100 деревьев к началу июня, по второму — еще более 100 деревьев к концу 2019 года.