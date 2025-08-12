Президент Токаев одним ударом разбил доску, получив черный пояс по тхэквондо. Видео

Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял у себя президента Всемирной федерации тхэквондо (WT) Чунгвон Чоу. Во время церемонии вручения лидеру страны черного пояса по тхэквондо тот продемонстрировал свое мастерство и за один удар расколол тренировочную доску, сообщили в пресс-службе лидера. 

«Президент (Токаев — прим. URА.RU) оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — передает пресс-служба. Информация опубликована в telegram-канале.

Президент Казахстана отметил, что тхэквондо — это не просто олимпийская дисциплина, а целая философия, базирующуюся на идеях гармонии, дисциплины и взаимного уважения. Проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 создает огромные перспективы для местных спортсменов, способствует обмену опытом и повышает конкурентоспособность национальной сборной на мировом уровне.

