Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял у себя президента Всемирной федерации тхэквондо (WT) Чунгвон Чоу. Во время церемонии вручения лидеру страны черного пояса по тхэквондо тот продемонстрировал свое мастерство и за один удар расколол тренировочную доску, сообщили в пресс-службе лидера.
«Президент (Токаев — прим. URА.RU) оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — передает пресс-служба. Информация опубликована в telegram-канале.
Президент Казахстана отметил, что тхэквондо — это не просто олимпийская дисциплина, а целая философия, базирующуюся на идеях гармонии, дисциплины и взаимного уважения. Проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 создает огромные перспективы для местных спортсменов, способствует обмену опытом и повышает конкурентоспособность национальной сборной на мировом уровне.
