На пост главы Кургана претендуют семь человек

Комиссия завершила прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кургана. За кресло мэра будут бороться семь человек, сообщила «URA.RU» секретарь конкурсной комиссии Инесса Раченок.
«Прием документов завершен сегодня, в 16 часов. Зарегистрировали семь кандидатов», — рассказала собеседница агентства. Последним кандидатом, который сдал документы, стал генеральный директор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин, который в 2017 году принимал участие в довыборах в Курганскую городскую думу от КПРФ, однако неожиданно снял свою кандидатуру. Еще одним кандидатом на пост главы Кургана стала председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в конкурсе за кресло мэра будут также бороться бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, эксперт тюменского регионального отделения ОНФ, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов, депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин и пенсионер МВД Владимир Теняков. Документы на участие в конкурсе также подал руководитель администрации города Андрей Потапов, которого считают основным кандидатом на пост мэра.
Должность главы города стала вакантной после того, как депутаты Кургана удовлетворили заявление экс-мэра Сергея Руденко, попросившего об отставке по собственному желанию. В настоящее время обязанности главы города временно исполняет Игорь Прозоров. Выборы главы Кургана пройдут по новым правилам. 4 апреля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. После этого Курганская городская дума тайным голосованием выберет нового мэра