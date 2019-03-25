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После появления нового зама Шумкова в курганском правительстве ждут новых отставок

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 18:35
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Заседание правительства Курган, кокорина лариса
Ларисе Кокориной давно прочат отставкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганском правительстве обсуждают, как долго свои посты сохранят подчиненные нового заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Татьяны Менщиковой. Многие уверены, что предстоящие отставки директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной и департамента образования Эдуарда Абрамова теперь лишь вопрос времени.

«В отношении Абрамова врио губернатора Вадим Шумков не скрывает своего недовольства, очевидно, что его отставка назрела», — сообщил источник, близкий к региональному правительству. Однако, когда это произойдет, он прогнозировать не взялся. Также ранее у Шумкова возникали претензии к работе подчиненных Ларисы Кокориной. После проверки работы районных больниц были выявлены серьезные финансовые нарушения. Врио губернатора назвал ситуацию «аморальной и недопустимой» и распорядился направить в правоохранительные органы материалы.

Татьяна Менщикова пока мало кому известна
Фото с сайта Куртамышского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа

Социолог Сергей Ширяев, который назвал Татьяну Менщикову «опытным руководителем», предположил, что она не будет торопиться с увольнением починенных и сначала войдет в курс дел. «На новом месте ей нужно будет осмотреться и понять, кто чего стоит», — отметил социолог. После этого, по его мнению, «перестановки весьма вероятны»

«Я бы на месте врио губернатора уволил Абрамова в июле, а Кокорину — на последней неделе перед выборами», — заявил еще один источник, пожелавший остаться неназванным.

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