После появления нового зама Шумкова в курганском правительстве ждут новых отставок

В курганском правительстве обсуждают, как долго свои посты сохранят подчиненные нового заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Татьяны Менщиковой. Многие уверены, что предстоящие отставки директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной и департамента образования Эдуарда Абрамова теперь лишь вопрос времени.
«В отношении Абрамова врио губернатора Вадим Шумков не скрывает своего недовольства, очевидно, что его отставка назрела», — сообщил источник, близкий к региональному правительству. Однако, когда это произойдет, он прогнозировать не взялся. Также ранее у Шумкова возникали претензии к работе подчиненных Ларисы Кокориной. После проверки работы районных больниц были выявлены серьезные финансовые нарушения. Врио губернатора назвал ситуацию «аморальной и недопустимой» и распорядился направить в правоохранительные органы материалы.
Социолог Сергей Ширяев, который назвал Татьяну Менщикову «опытным руководителем», предположил, что она не будет торопиться с увольнением починенных и сначала войдет в курс дел. «На новом месте ей нужно будет осмотреться и понять, кто чего стоит», — отметил социолог. После этого, по его мнению, «перестановки весьма вероятны»
«Я бы на месте врио губернатора уволил Абрамова в июле, а Кокорину — на последней неделе перед выборами», — заявил еще один источник, пожелавший остаться неназванным.